Sindicato cita direito à vida após MP entrar com ação para garantir banho de sol aos apenados

O presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre (SINDAPEN/ACRE), Eden Alves Azevedo, emitiu uma nota de esclarecimento falando acerca da ação impetrada pelo promotor de Justiça Tales Tranin, do Ministério Público do Acre (MPAC), junto à Vara de Execuções Penais, cobrando que o banho de sol de detentos no maior Complexo Penitenciário de Rio Branco seja cumprido.

No comunicado, o representante da categoria ressalta os desafios enfrentados pelo efetivo reduzido e o aumento da população carcerária, transformando o exercício da função em um risco extremo, sobretudo para aqueles encarregados da custódia e policiamento das Unidades Penais. Segundo ele, diante desse cenário, os servidores são confrontados diariamente com a difícil decisão de priorizar demandas urgentes.

“Ora, é inegável o direito às duas horas de banho de sol e, de igual modo, inegável o direito do Policial Penal em não colocar sua vida em risco, criando uma colisão de direitos. Nestes casos de colisão de direitos (Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida), a solução sempre será aplicar o direito de maior relevância, que indiscutivelmente será o Direito à Vida do Policial Penal. Acreditamos que este entendimento será adotado pelo sábio magistrado Hugo Barbosa Torquato Ferreira”, afirmou o representante.

Em outro trecho, Eden Alves Azevedo afirma que a entidade colocará sua versão nos autos da ação para trazer ao magistrado a versão da policia penal.

“Informamos aos nossos guerreiros que buscaremos nos habilitar nos autos em curso para trazer ao magistrado a versão do Policial Penal e orientamos a todos a sempre cumprir a legislação, desde que resguardada a segurança da equipe e do próprio sistema penal”, encerra a nota.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

SEMPRE PREVALECERÁ O DIREITO À VIDA

Eden Alves Azevedo

Comissário especial de polícia penal

Presidente do Sindicato dos Policiais Penais