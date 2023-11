Steam traz novas promoções de Black Friday com jogos até 92% mais baratos

A Black Friday no Steam traz uma variedade de jogos para atender a todos os gostos. Para os fãs de narrativas complexas e aventuras single player, há uma coleção imperdível de títulos da PlayStation, como God of War e Horizon Zero Dawn: Complete Edition, que está disponível por R$ 49,97 – um desconto de 75% em relação ao preço original.

Por outro lado, se você prefere curtir momentos de diversão com os amigos, vale a pena conferir It Takes Two, eleito Jogo do Ano no The Game Awards 2021. Nesse sentido, Portal 2, Rust e Age of Empires 4 também são bons nomes para enriquecer à sua biblioteca. Além disso, o sucessor de FIFA, EA Sports FC 24, pode ser comprado pela metade do preço original: R$ 179,50.