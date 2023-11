Temporais, concurso e mulher alimenta pombos; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Inmet faz alerta de temporais com ventos de até 100 km/h no Acre; veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta segunda-feira (20), um alerta laranja de chuvas intensas, com ventos de até 100 km/h em todo o estado do Acre. O comunicado tem validade até às 11h da terça-feira (21).

Homem que se passava por funcionário do Detran é preso após aplicar diversos golpes em Rio Branco

Um homem identificado como Altemir da Costa Taveras foi preso na última semana, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), localizado na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco, após ser acusado por diversas vítimas de ter cometido suposto estelionato contra elas.

TERÇA-FEIRA

NA CONTA: Gladson antecipa salário de novembro dos servidores públicos; veja data

O governador Gladson Cameli decidiu antecipar o salário do mês de novembro, que estava previsto para ser pago no dia 30 de novembro, para servidores ativos,, que agora deverá estar na conta no dia 29, quarta-feira.

VÍDEO: mulher que alimentava pombos no Mercado do Bosque recebe balde d’água na cara

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o momento em que um comerciante joga água na mulher que ficou conhecida por alimentar pombos próximo ao Mercado do Bosque, dias após a morte de Sandra Silveira Bezerra, de 49 anos, na última quarta-feira (14) em decorrência da doença transmitida pela ave.

QUARTA-FEIRA

Motorista passa mal, perde o controle do carro e mata diarista que limpava calçada em Rio Branco

O acidente ocorreu por volta das 09h da manhã desta quarta-feira (22), na rua Nossa Senhora da Conceição, em frente à escola estadual Terezinha Migueis, no bairro 15, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

No Acre, avião sai da pista durante pouso e entra em área de mata; 6 passageiros estavam a bordo

Um incidente envolvendo um avião na manhã desta quarta-feira (22) assustou os passageiros que estavam abordo. Segundo informações, a aeronave saiu da pista do aeródromo em Marechal Thaumaturgo e foi parar em uma área de mata na lateral.

QUINTA-FEIRA

Governo publica resultado final da prova objetiva do concurso do Iapen; veja lista

O governo do Estado do Acre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (23) o resultado final da prova objetiva do último concurso do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Petecão é internado em hospital de Brasília com 70% do pulmão comprometido

O senador Sérgio Petecão, de 63 anos, está internado em um hospital de Brasília se recuperando de uma grave pneumonia bacteriana. Segundo informações, o parlamentar chegou a ter 70% da capacidade do pulmão direito comprometida em decorrência da doença.

SEXTA-FEIRA

Coluna Douglas Richer elege os 10 homens mais sexy do Acre em 2023; veja lista

A coluna Douglas Richer do portal ContilNet preparou uma lista com os 10 homens mais sexy do Acre em 2023. Em uma seleção cuidadosa, este colunista destaca personalidades locais e anônimos.

Em operação, polícia prende dezenas de faccionados em todos os municípios do Acre

Uma operação da Polícia Civil desencadeada por várias delegacias especializadas, prendeu dezenas de pessoas no Acre e em outros estados brasileiros, acusadas de tráfico de drogas e fazer parte de organizações criminosas. A informação foi dada pela TV 5.