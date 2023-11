Três pessoas ficam feridas após duas motocicletas se chocarem em Rio Branco

Três pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na noite deste sábado (25), quando duas motocicletas se chocaram na Rua do Bairro, localizada na Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações de testemunhas, um homem identificado como Francisco Oliveira de Moura, 33 anos, conduzia uma motocicleta na Rua do Barro, junto com uma criança de 13 anos, que ia na garupa, quando se chocou contra outra moto conduzida por Antonio de Souza Matos, 29 anos.

Os veículos se chocaram de frente e até a publicação desta reportagem não foi informado como o acidente aconteceu.

Populares que passavam na hora do ocorrido, acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) e três ambulâncias foram destacadas para atender a ocorrência. Rapidamente os paramédicos chegaram ao local, realizaram todos os procedimentos e encaminharam as vítimas para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Francisco de Oliveira, sofreu um ferimento na região do supercílio, ficou desorientado e não lembrava do que havia acontecido. Já Luiz Antônio, teve apenas algumas escoriações leves, mas a criança teve um inchaço no ombro e um traumatismo-crânio encefálico (TCE) moderado. No momento em que a equipe do Samu chegou, a criança estava lúcida. As vítimas foram entreguem à equipe do trauma da unidade de saúde para maiores avaliações.