Vacina da dengue estará disponível no SUS em 2024, aposta farmacêutica

A farmacêutica Takeda, criadora da vacina Qdenga, espera que o imunizante contra a dengue seja aprovado para ser incluído no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda janeiro de 2024. A declaração doi dada por Vivian Kiran Lee, diretora-executiva da Takeda no Brasil, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (14/11).

“A Takeda quer priorizar o acesso à Qdenga no Brasil. Temos confiança de que a aprovação chegará em janeiro, no mais tardar em abril. Não vamos medir esforços para prover e priorizar a vacina para a população brasileira e estamos à disposição do governo para negociar e discutir possibilidades”, defendeu ela.