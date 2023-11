Vai fazer o Enem? Aprenda rituais que ajudam na concentração

Neste domingo (11) acontece o segundo domingo de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas estão relacionadas a área de exatas, ou seja, matemática e ciências da natureza, que engloba química, física e biologia. As 90 questões do segundo dia de provas exigem mais foco, por se tratarem de cálculos e gráficos. Por isso, separamos alguns rituais de concentração para o segundo domingo de Enem. Boa sorte e boa prova!

Rituais de concentração para o segundo domingo de Enem

Para ter mais concentração

Este ritual de concentração deve ser iniciado três dias antes do Enem. Em primeiro lugar, pegue um ramo de guiné e um ramo de arruda e coloque dentro de seu caderno de matemática, entre folhas que estejam preenchidas com exercícios e respostas. Então, deixe as ervas no caderno até sábado à noite. No domingo, antes da prova, ferva um litro de água e acrescente a guiné e a arruda que estavam no seu material. Aguarde a mistura amornar e, em seguida, despeje o ritual sobre seu corpo, do pescoço para baixo. Recolha os restos do banho e jogue no lixo, como se estivesse eliminando as energias negativas que podem te prejudicar na hora da prova.

Amuleto de concentração

Primeiramente, pegue um pedaço de tecido rosa e corte para que ele fique em formato de quadrado. Depois, coloque sete cravos-da-índia, sete pedaços de canela em pau e serragem no centro do tecido. Em seguida, pingue uma gota de alfazema em cima dos ingredientes. Agora, pegue uma linha cor-de-rosa e costume o decido. Por fim, passe uma fita cor-de-rosa neste ritual, fazendo um laço no encontro das pontas. Durante este processo, peça mais concentração na hora da prova do Enem. Guarde este amuleto na gaveta da sua área de estudos.

Mais foco e confiança

Este é um ritual de concentração bem simples de ser realizado, mas trará muito foco e confiança para você. Na noite de sábado, acenda incenso de erva-doce e passe a fumaça dele ao redor do seu corpo, com cuidado para não se queimar. Durante o processo, peça concentração e faça uma oração que te inspire confiança. Quando o incenso terminar, pegue as cinzas que caíram e sopre ao vento. Por fim, repita este mesmo ritual no domingo, antes de sair de casa para fazer a prova do Enem.