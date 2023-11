Veja como ficou a Casa de Chico Mendes após reabertura; FOTOS

Um dos pontos turísticos mais importantes do Acre foi reaberto nesta sexta-feira (10), após 4 anos fechado: a Casa de Chico Mendes, em Xapuri.

CONFIRA: Casa de Chico Mendes é reaberta em Xapuri; investimento chega a quase R$ 100 mil

A revitalização do espaço foi realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e teve um investimento de R$ 92 mil.

O local foi tombado como patrimônio histórico do estado do Acre em 2008, sua estrutura conta com arquitetura vernácula da Amazônia e tem quatro cômodos, formados por sala, dois quartos e cozinha, interligados por um corredor lateral.

Veja fotos de como ficou o espaço: