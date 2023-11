Vereador diz que ida à boate com veículo da Câmara foi em razão de ‘agenda parlamentar’

A Câmara Municipal de Rio Branco, através da sua Mesa Diretora, emitiu um comunicado público em resposta às recentes reportagens veiculadas na imprensa acreana. As matérias apontam alegações de que o vereador João Marcos Luz estaria fazendo uso arbitrário do veículo oficial alugado pelo Poder Legislativo Municipal.

“Cumpre destacar que o serviço de locação de veículos pela Casa Legislativa, para uso exclusivo do mandato parlamentar está devidamente regulamentado por meio do contrato. Cláusula existente destaca que o horário de utilização dos veículos será definido de acordo com as atividades a serem desenvolvidas pelos gabinetes dos vereadores”, de acordo com Assessoria da CMRB.

Em sua declaração durante a sessão realizada na manhã de quinta-feira (30), o vereador João Marcos Luz destacou que sua visita à Casa Noturna Moon, situada no Bairro Bosque, foi feita mediante convite do proprietário do estabelecimento e configurou-se como parte de sua agenda parlamentar.