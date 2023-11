VÍDEO: confira os nudes vazados do cantor Dynho Alves

O cantor mato-grossense Dynho Alves, de 25 anos, ex-participante do reality show A Fazenda 13, da Rede Record, e ex-marido da funkeira MC Mirella, está causando polêmica na internet após entrar para a plataforma de conteúdo adulto Privacy e ter nudes vazados.

Em publicação compartilhada no Twitter na última quarta (25/5), o artista revelou que estava estreando na plataforma adulta, que cobra R$ 69,90 pelo plano mensal de assinatura.

Só que Dynho não contava com o vazamento de seu ensaio erótico que está disponível na Privacy.

O cantor aparece em dois momentos nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais. Na primeira, ele está pelado, debaixo do chuveiro, exibindo as tatuagens e, de relance, as partes íntimas. No segundo vídeo, surge de cueca branca e pênis ereto.

Os nudes fizeram com que o nome do Dynho ficasse em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta (27/5).

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.