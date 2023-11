Vídeo: Empresário que sofreu acidente ia vender lancha e pedia R$ 1 mil de cada fiel

Um empresário de 50 anos que sofreu acidente aquático com uma lancha na tarde de ontem (26) no rio Candeias, no município de Candeias do Jamari (RO) havia publicado vídeo nas redes sociais informando que desejava vender a embarcação dele.

O homem em momento bem descontraído postou que estaria precisando de mil fiéis com oferta de R$ 1,000,00 para ajudar na construção de uma igreja na capital de Rondônia.

Após o acidente, o empresário postou outro vídeo tranquilizando os amigos e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de vida.

Ele também pediu aos amigos do “rio” que tenham mais cautela na condução de embarcações para que também não sejam vítimas de acidentes.

“Oh glória! Depois do grande livramento que Deus me deu ontem, de morte, algum propósito ele tem na vida. Eu vou tomar uma água de coco pra mim comemorar a vitória”, diz o empresário em outra postagem nas redes sociais.

Continuando de forma alegre e descontraída, o homem seguiu agradecendo o livramento.

“Quero chupar uma uvinha aqui, que tá só o luxo, que é pra mim comemorar mais uma vez a vitória”, finalizou o evangélico.