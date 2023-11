Vídeo mostra homem sentado na mão da estátua de São Francisco em Tarauacá; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais tem causado muitos comentários em Tarauacá, terra do abacaxi gigante e das mulheres bonitos. As imagens mostram um homem, ainda não identificado, nesta quarta-feira (29) sentado na mão da estátua de São Francisco, um importante ícone do patrimônio histórico de Tarauacá.

As imagens, capturadas por moradores na Praça central da cidade, mostram o indivíduo de sentado em cima da mão do santo. A estátua de São Francisco, localizada em um dos pontos mais emblemáticos da cidade, é apreciada tanto pelos fiéis quanto pelos amantes da cultura local.

O vídeo mostra o padre da paróquia pedindo gentilmente ao cidadão que saia de cima da estátua de São Francisco.