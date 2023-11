Goiânia – Três pessoas foram presas suspeitas de tentar matar um homem dentro de um hospital, em Colinas do Sul, no norte goiano. Segundo informações da Polícia Militar do estado, o homem e os suspeitos eram rivais.

O caso aconteceu na quinta-feira (16/11). Um vídeo mostra o momento em que o homem, que acompanhava a mulher no hospital, passa correndo sem camisa, e o trio suspeito passa correndo atrás.

Veja as imagens:

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.