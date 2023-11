Vítimas de chacina no Taquari são identificadas e levadas para o IML; veja os nomes aqui

A chacina ocorrida na noite desta sexta-feira (03), na travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, segundo distrito da capital acreana, chocou a comunidade daquela localidade quando seis pessoas perderam a vida em uma intensa troca de tiros, e outras duas foram encaminhadas feridas por disparos de arma de fogo ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Informações dão conta de que, no bairro Taquari, em Rio Branco, uma facçao denominada Bonde dos 13 domina o território, que é considerado de alta periculosidade.

Em uma residência situada na travessa Morada do sol, uma outra facçao rival denominada Comando Vermelho, teria planejado um ataque para tomada de território.

A primeira linha de investigação aponta que o CV planejou um ataque naquela localidade, mas teria sido descoberto. Foi aí que homens fortemente armados com pistolas, revolveres e escopetas, chegaram em uma camionete, invadiram a residência onde a princípio teriam oito pessoas, e nesse momento, começou uma intensa troca de tiros.

Duas pessoas foram mortas na sala da casa, outras duas teriam sido baleadas e mortas no quarto da frente da residência, outro teria caído já sem vida no corredor, e uma sexta vítima, teria caído nos fundos da casa.

Outras duas pessoas também foram baleadas e encaminhadas uma para o pronto-socorro da capital e outro para a UPA do Segundo Distrito.

Logo após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada, uma primeira guarnição teria chegado ao local rapidamente e já solicitado apoio, pois a área é considerada de alto risco.

Quando os policiais entraram na residência já se depararam com várias pessoas baleadas, e sem vida.

Segundo relatos dos agentes, todos foram mortos com vários disparos pelo corpo.

Uma verdadeira força tarefa da Segurança Pública foi formada, várias companhias do BOPE estiveram no local, (ROTAM E GIRO), mais as guarnições do Segundo Batalhão.

A Polícia Civil foi acionada e agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para colher informações. O delegado coordenador da DEIC, Alcino Júnior, acompanhou todos os procedimentos e logo em seguida, peritos do Instituto Médico Legal (IML) chegaram e por horas realizaram toda a perícia no local.

Foram encontrados várias armas de fogo e muitas munições de vários calibres.

O corpos foram identificados como:

Valdei das Graças Batista dos Santos, 31 anos

Tailan Dias da Silva, 17 anos

Damião Silva de Souza, 24 anos

Luan dos Santos de Oliveira, 18 anos

Adegilson Ferreira da Silva, 38 anos

Um último corpo ainda será identificado.

Segundo o apurado, das seis mortes, quatro seriam de uma facção criminosa, e outros dois seriam de outra facção.

A Polícia Civil procederá com as investigações para chegar aos autores dessa chacina, mas já se sabe que a motivação é a guerra entre facções criminosas que brigam por territórios dominados pela intensa prática do tráfico de drogas.