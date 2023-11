Xapuri é destaque e atinge a segunda melhor média do IDEB no Acre

O Governo do Acre através da Secretaria de Estado de Educação (SEE/AC) divulgou na manhã desta terça-feira, 14, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de cada município do Acre. O IDEB mede a qualidade de ensino da região.

A SEE/AC levou em consideração o Índice da Qualidade da Educação Municipal (IQEM) apurado em 2023, referente ao ano base de 2022. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). A nota varia de 0 a 10.

Assim, Xapuri é destaque no Estado do Acre, onde obteve a segunda maior média do IDEB com 5,6% no Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), ficando atrás apenas da capital Rio Branco que atingiu a média de 5,7% no mesmo ensino.

A SEE/AC levou em consideração ainda o Índice da Qualidade da Educação Municipal (IQEM), que leva em conta a média do IDEB, o nível sócio econômico, número de alunos matriculados e o índice padronizado da educação de cada município.

Logo, quando os indicadores são contabilizados, Xapuri atinge a marca de 4,79%, ficando em sexto lugar no Acre. Um dado muito importante que enaltece o trabalho desempenhado pela Prefeitura de Xapuri através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED no município.

Fernanda Abreu, Secretária Municipal de Educação destacou o papel desempenhado pela SEMED na área educacional em Xapuri, “Agradeço aos grandes responsáveis por esse êxito em nossos índices educacionais, a todos que compõem as equipes das escolas municipais. Nossos professores, diretores, coordenadores, aos alunos e suas famílias, e demais servidores de todos os setores das escolas, pelo empenho, esforço e compromisso diário no desempenho de seus trabalhos em promover o aprendizado de qualidade dos nossos alunos. Trabalho que, realmente, nos lançou para um espaço de destaque dentro da educação do nosso querido Estado do Acre. E isso é gratificante, é o reconhecimento do esforço e competência do educador xapuriense”, disse Fernanda.

Para o Prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, “O Ideb é um importante indicador de qualidade da educação básica do Brasil para medir a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Assim sendo, os resultados obtidos em Xapuri só corroboram o empenho na elevação da qualidade da aprendizagem e o esforço contínuo no alcance das metas estabelecidas por parte de todos das equipes escolares e da gestão municipal da nossa Rede Municipal de Ensino. Obrigado a todos os profissionais que promovem a educação em nossas escolas”, disse o prefeito.