Xi Jinping e Biden parabenizam Milei por vitória na Argentina

O presidente da República Popular da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, parabenizaram a vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina.

Xi Jinping felicitou o argentino por meio de carta, nessa terça-feira (21/11), enquanto Biden o teria feito por telefone, nesta quarta-feira (22/11).

Milei respondeu o líder chinês nas redes sociais. “Agradeço ao presidente Xi Jinping as felicitações. Envio meus mais sinceros desejos de bem-estar ao povo da China”, escreveu o argentino. Veja:

Na carta, Xi ressaltou a importância de ambos os países, o respeito mútuo, além do apoio em interesses compartilhados. O mandatário acrescentou que há disposição do governo chinês em trabalhar em ações conjuntas, em busca da manutenção da amizade entre os países.

Na ligação telefônica, Biden parabenizou o argentino, mas disse que não vai participar da cerimônia de posse.

A transição do governo argentino começou, e teve início após o encontro do candidato vencedor, Milei, com o atual ocupante da Casa Rosada, Alberto Fernández, na manhã dessa terça-feira. A posse ocorrerá em 10 de dezembro. O Brasil ainda não definiu quem vai representar o governo federal na cerimônia.

Na terça, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, foi anunciado como o representante brasileiro na posse do novo presidente do Equador, Daniel Noboa. A cerimônia ocorrerá nesta quinta-feira (23/11).