10 jogos lançados em 2023 que não prometeram nada, mas entregaram tudo

Cocoon é um game Geometric Interactive lançado no dia 29 de setembro, sendo uma aventura com quebra-cabeças que utiliza de um interessante conceito de mundo dentro de mundos. Por isso, o jogador precisa compreender como a mecânica de saltos entre ambientes para resolver os complexos enigmas presentes. Vale ressaltar ainda a ótima narrativa e os visuais espetaculares, que ajudaram tornar Cocoon um dos principais nomes de 2023.

Talvez, os fãs dos jogos de puzzle já estivessem de olho em Cocoon. Contudo, mesmo tendo o Game Designer Jeppe Carlsen, de Limbo e Inside, no projeto, o game não tinha toda a atenção que merecia. Apenas quando foi lançado que o público descobriu uma experiência bastante única, complexa e divertida.

Pikmin 4 foi lançado no dia 21 de julho para o Nintendo Switch. A franquia é muito popular entre os fãs da empresa conhecida por Mario, Zelda, Pokémon e outros nomes, mas ainda passa despercebida pelo público no geral. Em resumo, Pikmin é uma série de estratégia em tempo real em que o jogador precisa controlar pequenas criaturas, os Pikmin, para lutar contra ameaças e derrubar qualquer obstáculo pelo caminho.

O game foi bastante elogiado por levar uma nova perspectiva para a série, com uma gameplay mais simples, fluida e com novas mecânicas que melhoraram a experiência. Os belos visuais e a maior quantidade de conteúdo também fizeram Pikmin 4 ser considerado pelos jogadores como uma ótima opção para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer a franquia da Nintendo antes.

3. Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush foi desenvolvido pela Tango Gameworks, e apresenta, logo de cara, visuais fantásticos e coloridos. Essa primeira impressão é complementada com personagens carismáticos e uma ótima narrativa. Seu combate é uma fusão de hack’n slash com ritmo, aliada a uma trilha sonora de altíssima qualidade.

Seu timing de lançamento não era nada agradável, isso porque 25 de janeiro foi apenas um dia após a chegada do bastante aguardado Forspoken, da gigante Square Enix. Por isso, tudo indicava que Hi-Fi Rush seria ofuscado, mesmo aparentando ter muito potencial. Mas o que aconteceu foi o contrário, já que Forspoken se tornou uma das grandes decepções de 2023, e Hi-Fi Rush apareceu como uma das surpresas mais positivas do ano.

4. Dave The Diver

Dave The Diver é um divertido jogo de RPG lançado no dia 28 de junho pela MINTROCKET. Com um visual simples com gráficos pixelados, os usuários controlam um mergulhador que precisa explorar as profundezas do mar e pescar durante o dia. Já durante a noite, o protagonista precisa administrar um restaurante de sushi.

A fórmula do jogo foi calculada na medida certa para que não seja repetitiva e que divirta o jogador durante horas. Suas mecânicas, o ritmo de jogo e os divertidos personagens tornam Dave The Diver uma experiência quase que obrigatória para qualquer fã de videogames, e suas avaliações “Extremamente Positivas” no Steam mostram isso.

5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty foi uma expansão que apareceu para agregar ainda mais ao universo do game, com nova história, áreas, mecânicas e personagens, além da participação de atores como Idris Elba e Keanu Reeves. Vale lembrar que o título da CD Projekt foi altamente criticado na época do seu lançamento, em 2020, sendo considerado uma das maiores decepções da história dos jogos.

Porém, é claro que empresa não e lançou diversas atualizações para agradar os jogadores. Apesar de todas as correções lançadas desde 2020, Phantom Liberty chegou apenas no dia 25 de setembro de 2023, com novidades que colocaram Cyberpunk 2077 no patamar que todos esperavam em 2020.

Sea of Stars passou despercebido por muitos jogadores desde seu primeiro anúncio, em 2020. Por isso, quando foi lançado no dia 29 de agosto, o jogo da Sabotage Studios foi uma bela surpresa para todos que gostam de um bom RPG. O game se inspirou em clássicos como Chrono Trigger, algo que por si só já chama atenção dos amantes do gênero.

Com um sistema de combate por turnos muito bem feito, Sea of Stars é uma verdadeira homenagem ao RPG clássico. Sua história se passa no mesmo universo de The Messenger, mas muitos anos antes, o que faz com que não seja necessário jogar o metroidvania para que se possa aproveitar uma trama bastante envolvente e com personagens fantásticos.

7. Pizza Tower

Pizza Tower foi lançado no dia 26 de janeiro, e logo chamou atenção pelo seu estilo de arte, que lembra bastante os desenhos animados da década de 90. Seu ritmo acelerado em cenários de plataforma e muita exploração foram inspirados na popular franquia Wario Land. Por isso, o título cativou tanto os fãs da série da Nintendo, como aqueles que nunca haviam a jogado anteriormente.

O game todo é uma loucura completa. A começar pelo protagonista, Peppino Spaghetti, que precisa destruir a Pizza Tower para salvar seu restaurante. Somado a isso, todos os personagens com engraçadas animações, dignas dos desenhos clássicos. Não é para menos que se trata de mais um jogo com avaliações “Extremamente Positivas” no Steam.

8. Tchia

Tchia foi lançado no dia 21 de março para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC, desenvolvido pelo estúdio Awaceb. O jogo de ação e aventura se destacou por utilizar como inspiração para seus cenários a Nova Caledônia, um pequeno arquipélago localizado na Oceania. É nítida a paixão que os desenvolvedores têm pela região, por conta de toda a riqueza visual, a preocupação em representar a cultura local e até colocando algumas músicas no idioma falado nas ilhas.

O usuário precisa explorar todo o arquipélago, resolver puzzles e encarar inimigos, tudo em uma perspectiva em terceira pessoa e com o uso mecânicas muito interessantes, como o soul jumping. Apesar de a história não ser uma obra-prima, com pequenos momentos repetitivos e chatos, Tchia ainda conseguiu se tornar mais uma bela surpresa em 2023.

9. Humanity

Humanity é um criativo jogo de quebra-cabeças desenvolvido pela Enhance e lançado no dia 15 de maio. O usuário controla um cão da raça Shiba Inu que precisa liderar um enorme grupo de pessoas até o objetivo final. Nesse caminho, o jogador precisa encarar diversos puzzles e entender as mecânicas para levar as pessoas de um lugar até outro com sucesso.

Um detalhe em Humanity que chama a atenção é seu minimalismo na medida certa, com cenários muito simples, mas que entregam o necessário para um jogo de quebra-cabeças. Somado a isso, as mecânicas e os desafios se tornam complexos com o tempo, mas seu ritmo faz com que pontos que deveriam ser negativos se tornem positivos. Inegavelmente, é um título muito esquisito à primeira vista, mas esse detalhe se torna um ponto a se elogiar durante a gameplay.

10. Jusant

Jusant é um interessante jogo de plataforma em 3D com elementos de puzzle, lançado no dia 31 de outubro pela DON’T NOD. O objetivo do game é fazer com que um andarilho consiga escalar uma enorme torre. Entretanto, apesar de uma premissa bastante simples, Jusant não poupa na criatividade em levar ao usuário diversas ferramentas para escalar o local, além de assegurar uma variedade de biomas que aparecem durante a jornada.