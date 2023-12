3º John John Open inicia com disputas nas duplas Masters e Mistas

Inicia nesta sexta, 15, às 18 horas, nas quadras do Parkipê, no Parque do Tucumã, a terceira edição do John John Open de Futevôlei. A competição vai ser disputada até domingo, 17, em cinco categorias e é o maior evento da modalidade promovido no Acre.

“Estamos com todos os detalhes do evento definidos e agora é esperar o começo das disputas. A competição cresceu muito em 2023 e a responsabilidade aumenta para realizar tudo com profissionalismo”, comentou o coordenador John Lopes.

Atletas profissionais

Soldadinho, Borel, Gustavo e Dion são os atletas profissionais do John John Open.

“A presença de jogadores que disputam os principais torneios no Brasil leva o nível da competição e desperta ainda mais o interesse do público”, avaliou o coordenador.

Estrutura montada

John Lopes garantiu uma grande estrutura para receber os atletas e os torcedores.