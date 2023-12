Ter atitudes tóxicas, infelizmente, é mais comum do que imaginamos. Algumas características podem afastar as pessoas de você, sem que perceba.

Nós enxergamos facilmente os defeitos de outras pessoas, mas esquecemos de olhar as próprias imperfeições e avaliar os pontos em que podemos melhorar.

Às vezes, até as mais simples atitudes, te tornam uma pessoa “cruel”, e evitá-las podem garantir a boa convivência com as pessoas que te cercam.

6 atitudes que são tóxicas e podem afastar as pessoas de você

1. Falsidade

Tanto em amizades, quanto em manifestações amorosas, a falsidade é uma quebra de confiança que compromete até os laços mais profundos de uma relação.

Não finja emoções quando estiver perto de alguém e tenha cuidado com o que diz quando a pessoa não está presente. Uma conversa saudável é sempre a melhor opção.

2. Levar tudo para o lado negativo

Reclamar de tudo e esperar que as coisas deem errado vai te afastar de muita gente. Ser negativo, afeta diretamente a energia das pessoas que estão ao seu lado.

Seja leve e não crie expectativas, se achar que algo vai dar errado, guarde para si e espere as coisas acontecerem naturalmente.

3. Insensibilidade ou falta de empatia

Não se colocar no lugar dos outros e acreditar que tudo é “frescura”, é um dos principais motivos para a perda de conexão com alguém.

Por mais que você não entenda os problemas, tente se colocar no lugar das pessoas que ama e entenda que somos diferentes e sentimos as coisas de maneiras distintas. Não seja insensível.

4. Falar mentiras

A mentira é imperdoável e pode te colocar em uma tremenda “saia justa”. Mentir é sinônimo de mau-caratismo e quebra de confiança.

Quando existe afeto, não deve existir mentira. Por mais difícil que seja, diga sempre a verdade.

5. Ser arrogante

Existe muita diferença entre falar o que pensa e ser ríspido nas palavras. A sinceridade, quando usada de forma errada, se torna arrogância e afasta todos de você.

Não se reafirme sempre e não queria ser o melhor em tudo, busque compreender diferentes opiniões e entender as diferenças.

6. Proliferar fofocas

Por fim, compartilhar com terceiros conversas tidas em momentos íntimos, é uma bela forma de perder amigos, além de ser taxado como fofoqueiro, você será o “leva e traz” do grupo.

Muito cuidado ao falar sobre coisas que não tem certeza, evite conversas que envolvam a vida de outras pessoas e priorize o bom relacionamento com os demais. Não seja o “excluído do rolê”.