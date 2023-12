“A ideia é zerar o cadastro de reserva da Saúde”, diz Pedro Pascoal durante posse de mais de 200 novos servidores

O secretário de Saúde (Sesacre) Pedro Pascoal reforçou o que disse o governador Gladson Cameli durante a posse dos 242 novos servidores da pasta, nesta quarta-feira (27): “o Acre fecha o ano com chave de ouro”.

O evento aconteceu no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac) e contou com a presença de diversas autoridades que prestigiaram as assinaturas dos contratos definitivos por parte dos novos servidores da Saúde.

“Fechamos o ano com chave de ouro, como disse o governador. A bandeira principal dele é a geração de emprego e renda, a estabilidade financeira para esses profissionais de saúde. Nós, esse ano, trabalhamos muito com planejamento. Então, ter esses profissionais empossados nesse momento é um reforço para o time nas situações que a gente possa vir enfrentar o ano que vem”, disse o gestor.

Pascoal garantiu que as unidades de Saúde estão prontas para as possíveis adversidades que o Acre pode enfrentar em 2024.

“Já de antemão nós reforçamos que toda a estrutura física de hospitais e unidades de saúde já está pronta para uma eventual alagação, para um eventual surto de síndromes respiratórias. Esses profissionais estão sendo chamados de forma estratégica para que a gente entre em 2024 com o time todo em campo, evitando qualquer dano à população”, reforçou.

Sobre o cadastro de reserva, Pedro disse que pretende zerá-lo no ano que vem, dependendo das condições orçamentárias do Estado.

“O momento mais sensível nós já passamos, que era achar oportunidade para chamamento desses profissionais. Mas nós estamos ao final do último quadrimestre e os gastos com pessoal estão acima do limite, mas numa nova avaliação, em que o estado tenha aberto essa lacuna e esteja com o orçamento disponível – provavelmente no 1º quadrimestre de 2024 -, nós estaremos convocando esses profissionais. A ideia é que a gente consiga zerar o cadastro de reserva da Saúde”, concluiu.