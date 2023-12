Academia Atitude promove trocas de faixas de 25 atletas

A Academia Atitude realizou na sexta, 23, no auditório da secretaria de Educação, Cultura e Esportes a troca de faixas de 25 atletas, no último grande evento da temporada de 2023.

“Promovemos duas trocas de faixas por ano. Essa é a valorização dos treinamentos de toda a temporada. O reconhecimento é importante para incentivar os atletas a seguir evoluindo”, comentou o mestre Sávio Gomes.

Momento importante

De acordo com Wendel Barbosa, a troca de faixa é um momento único no jiu-jitsu. O paratleta recebeu um grau na sua faixa marrom e o próximo passo é ser graduado com a preta. “Você precisa entender o jiu-jitsu sob vários aspectos. Os motivos para praticar a arte suave são muitos, mas sem dúvida o que vale no final é o reconhecimento pela sua dedicação, entrega durante a temporada”, comentou Wendel Barbosa.

Trabalhar mais forte

Segundo Sávio Gomes, o desafio para 2024 será treinar mais duro e aumentar o número de conquistas. “Os atletas da Atitude conquistaram muito em 2023 e isso aumenta a responsabilidade. O desafio é se dedicar mais para ampliar os grandes resultados tanto na parte esportiva quanto social”,disse Sávio Gomes.