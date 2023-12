Acidente entre carro e moto deixa mulher morta e homem ferido na Avenida da Sobral

Uma colisão violenta neste domingo (24), véspera de Natal, entre uma motocicleta e um veículo deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido, na Avenida Sobral, situada na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

O acidente fatal ocorreu pela manhã, quando um Chevrolet Celta preto, conduzido por Mathias, seguia em direção ao bairro. Ao se deparar com um buraco na pista, o condutor parou repentinamente. Foi nesse momento que uma moto Honda Titan azul, pilotada por Ilson Costa Lima, de 37 anos, colidiu violentamente na traseira do Celta, fazendo a motocicleta tombar.

O impacto resultou na queda violenta dos ocupantes da moto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas equipes para o local. Infelizmente, a mulher que estava na garupa não resistiu aos ferimentos, sendo declarado óbito ainda no local.

Ilson, o condutor da moto, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral, apresentando várias escoriações nos membros superiores e inferiores, além de dores nas partes íntimas. Apesar das lesões, ele estava consciente e orientado. Na UPA, foi entregue à equipe médica para avaliações mais aprofundadas.

A Polícia Militar, acionada rapidamente, chegou ao local e informou o batalhão de trânsito sobre o ocorrido. Os policiais do trânsito realizaram uma investigação preliminar e descobriram que Ilson Costa Lima trabalhava como motorista de aplicativo no momento do acidente.

A Polícia Civil, por meio do Instituto Médico Legal (IML), foi informada do ocorrido. Peritos deslocaram-se até o local para realizar todos os procedimentos necessários. O corpo da mulher foi encaminhado à base do IML de Rio Branco para identificação formal.

Mathias, o condutor do veículo, permaneceu no local, prestou todas as informações necessárias e foi encaminhado à delegacia de flagrantes para prestar esclarecimentos. Após a prestação de depoimento, foi liberado.