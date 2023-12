Acre pode ter cursos EAD suspensos em diversas áreas após decisão do MEC; veja lista

Uma portaria do Ministério da Educação (MEC), publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30), suspendeu a autorização de abertura de novos cursos a distância em 17 áreas no país inteiro.

De acordo com o MEC, o sobrestamento visa concluir a elaboração de proposta de regulamentação de oferta de cursos de graduação na modalidade de educação à distância (EaD).

Além disso, MEC também suspendeu pedidos de credenciamento das instituições que obtiverem Conceito Institucional para EaD (CI-EaD) inferior a quatro.

A suspensão de processos de autorização vale para cursos de:

biomedicina;

ciências da religião;

direito;

educação física;

enfermagem;

farmácia;

fisioterapia;

fonoaudiologia;

geologia/engenharia geológica;

medicina;

nutrição;

oceanografia;

odontologia;

psicologia;

saúde coletiva;

terapia ocupacional e;

licenciaturas em qualquer área.