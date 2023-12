Acidentes de trânsito causaram 38 mortes em 127 ocorrências em 2023 no Acre, aponta levantamento

O estado do Acre tem vivenciado uma escalada preocupante nos números de acidentes de trânsito com vítimas fatais ao longo do ano de 2023, revelando uma situação alarmante nas ruas da capital Rio Branco. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC), quase 213 mil veículos circulam diariamente pelas ruas da capital acreana.

Em uma análise comparativa entre os anos de 2022 e 2023, observou-se um aumento no número de acidentes de trânsito sem vítimas fatais. Em janeiro de 2022, foram registrados 126 acidentes dessa natureza, enquanto no mesmo período de 2023, o número subiu para 127, indicando uma estabilidade nesse aspecto.

O aspecto mais alarmante recai sobre as vítimas fatais. De janeiro a novembro de 2022, 35 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito, e no mesmo período de 2023, esse número aumentou para 38, representando um aumento de 8,6%.

A Tenente-Coronel Cristiane Santos, comandante do policiamento de trânsito da Polícia Militar (BPTRAN), destaca que 73% dos acidentes envolvem motocicletas, e 20% das notificações de infrações de trânsito estão relacionadas a pessoas não habilitadas ou que conduzem veículos, após ingerir bebidas alcoólicas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também tem sido fortemente demandado, registrando de 10 a 15 ocorrências diárias para o atendimento de vítimas de acidentes de trânsito. Essa demanda resulta em uma média mensal de 400 atendimentos.