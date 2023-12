Acre termina novembro com redução de quase 90% no número de focos de queimadas, aponta Inpe

Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), revelam que o número de focos de incêndios no estado do Acre teve uma redução de 82% em novembro deste ano, quando comparado ao mesmo período, em 2022.

No ano passado, o estado registrou 923 focos de queimadas em novembro. Sena Madureira liderava o ranking, com 155 focos, seguida de Xapuri, com 121 focos e de Brasiléia, com 113.

Já em novembro de 2023, o Acre já registrou apenas 160 focos de incêndio. Sena Madureira continua liderando o ranking, desta vez com 28 focos, seguida de Brasiléia, com 25 e de Tarauacá, com 16.

A capital acreana se mantem em quarto lugar com mais focos de queimadas, nos dois cenários. Em novembro de 2022, Rio Branco teve 78 registros, já neste ano, o sistema notificou apenas 15 focos.

Comparativo anual

Apesar da seca severa que atingiu todo o estado do Acre em 2023, sendo uma das piores dos últimos anos, o número de focos de queimadas neste ano também apresentou queda, comparado ao ano de 2022, quando o estado registrou 11.831 focos.

Confira o ranking de focos de incêndios do Programa de Queimadas do Inpe em 2022:

Em 2023, de janeiro a novembro, o programa de queimadas do Inpe notificou 6.558 focos de incêndios, o que representa uma redução de 44,56%.

Veja o ranking de municípios em 2023:

Feijó lidera ranking de focos de incêndios

Pelo segundo ano consecutivo Feijó segue sendo o município que mais queimou em todo o território acreano. Em 2022, foram registrados 2.417 focos. Neste ano o total de focos caiu para 1207, uma redução de 50% com relação de um ano para o outro.

Rio Branco reduziu em mais de 50% os focos

A capital acreana, que durante várias semanas amanheceu coberta por uma extensa cortina de fumaça em virtude das queimadas, em 2022, também apresentou redução nos focos de incêndios.

De janeiro a novembro de 2022, a capital teve 1087 focos, já neste ano, no mesmo período, o sistema notificou 542 focos de queimada, o que compreende a uma redução de 50,13% no número.

Novembro apresentou redução com relação a outubro

Em 2023, o mês de novembro também apresentou uma significativa redução, quando comparado ao mês anterior, outubro, em que o estado registrou 1.664 focos. A redução corresponde a 90,38% no número de focos de incêndios.

Com o fenômeno do El Niño, a região Norte tem sofrido uma seca severa e prolongada, fato que pode ser um dos motivos do aumento do número de focos de incêndios em outubro. Outro motivador para o aumento dos focos é o desmatamento. O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou acerca do assunto.

“Claro que está relacionado à seca mais severa, pois fica mais propício a fogo e também à perda de controle do fogo, mas também tem relação com o desmatamento, que aconteceu ano passado, e agora está acontecendo a queima, que é o passo seguinte”, ressaltou.