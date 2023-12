Acreana foge de viatura, polícia inicia perseguição e ela morre baleada

Uma mulher identificada como Géssica Melo de Oliveira, 32 anos, morreu após ser baleada pela Polícia Militar na tarde deste sábado (2), depois de não obedecer a ordem dos policiais que estavam em uma viatura para parar o veículo que conduzia na BR-317.

O fato aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado (02), no município de Capixaba, distante a cerca de 75 quilômetros de Rio Branco, no Acre.

A vítima conduzia um veículo de marca Peugeot, de cor cinza escuro, com vidros escuros.

Policiais do Gefron e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que passava pelo local, iniciaram uma perseguição pela BR-317, por onde a mulher empreendeu fuga. Na entrada do Ramal da Alcobrás, Jessica saiu da pista e foi atingida por disparos que saíram da viatura policial.

Ao desceram da viatura para fazer a abordagem, os policiais constataram que tratava-se de uma mulher, e que estaria baleada, sangrando bastante.

A equipe colocou Gessica na viatura policial e a conduziu ao hospital do município de Senador Guiomard, mas devido a gravidade do ferimento, a moça não resistiu e foi a óbito.

No veículo, foi constatado algumas marcas de perfuração por disparos de arma de fogo.

O corpo de Gessica foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). De acordo com familiares da vítima, ela sofria de surtos psicóticos, e essa não seria a primeira vez que ela não teria obedecido uma ordem policiai.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Capixaba.

A Polícia Civil, por meio dos profissionais do Instituto Médico Legal de Rio Branco, foram acionados, e uma equipe foi ao local realizar todos os procedimentos de perícia. No veículo, foi constatado algumas marcas de perfuração por disparos de arma de fogo. Em seguida, a equipe se deslocou até o hospital do município para realizar a transferência do corpo da jovem para o IML de Rio Branco.

Familiares relataram ao ContilNet que Gessica passava por tratamento de saúde, pois, tinha surtos psicóticos e que não seria a primeira vez que ela não teria obedecido uma ordem de parada das autoridades policiais. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.

Veja o vídeo da perseguição: