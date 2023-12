Acreanos realizam ‘Recital Beneficente’ para ajudar casa de apoio que acolhe pacientes com câncer

Pelo segundo ano consecutivo, a aluna da Escola de Música Villa Lobos, Ana Flávia Lavocat, promove o ‘Recital Beneficente’, uma iniciativa em parceria com a professora Sandra Medeiros. O evento será realizado na Usina de Artes João Donato, em 11 de dezembro, às 19h30, com entrada mediante a doação de leite em pó ou líquido.

Ana Flávia Lavocat e seus amigos prometem uma noite de apresentações musicais de piano e violino com o objetivo de arrecadar leite para a ‘Casa de Apoio Amigos do Peito’, que acolhe pacientes do interior em tratamento contra o câncer na capital.

Na manhã desta quinta-feira (7), a professora Sandra Medeiros conversou com o portal ContilNet, explicando como surgiu a ideia do projeto e detalhes sobre a primeira edição do evento.

“A ideia surgiu no ano passado quando uma grande amiga nossa faleceu de câncer. Ela lutou muito fora do estado, e vimos a realidade das pessoas do interior que enfrentam dificuldades ao vir para o tratamento na capital. Visitamos a casa de apoio, ouvimos sobre o trabalho deles, e assim surgiu a ideia do evento. No ano passado, arrecadamos três mil litros de leite, e este ano vamos repetir a iniciativa”, disse Sandra ao ContilNet.

Ela também revelou novidades para este ano, incluindo a participação especial da senhora Flavia Lavoucat, de 80 anos, uma auditada.

“Este ano, teremos algumas novidades, como o coletivo de violino da escola Villa Lobos, que tocará temas de filmes conhecidos. A Ana dividirá o repertório com seus amigos e com a vovó Flávia Lavocat, a matriarca que sempre se apresenta nos recitais de piano da escola Villa-Lobos”, concluiu Sandra Medeiros.