Acusado de matar o próprio filho de 7 meses é preso no Acre; homem diz que criança caiu da cama

O homem acusado de matar o próprio filho de sete meses, Jailton Pereira Martins, de 26 anos, acaba de ser preso, na manhã desta sexta-feira (15), refugiado na casa de parentes, em Brasiléia, interior do Estado. Ele está na Delegacia de Polícia do município e deve ser trazido para Rio Branco, onde é investigado pelo assassinato do pequeno Kauã, um menino levado ao Pronto Socorro de Rio Branco com marcas e luxações pelo corpo, que seriam decorrentes de agressões. O acusado se defende dizendo que a criança caiu da cama.

O crime ocorreu na última segunda-feira (11), no Bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito da cidade, onde a família vivia. Jailton Pereira Martins era monitorado por tornezeleira eletrônica por outros crimes. Assim que o serviço médico do Pronto Socorro comunicou à polícia a morte da criança em decorrência das possíveis agressões, o acusado rompeu o equipamento e passou a fugir. A mãe da criança, que tem outra filha de outro relacionamento, foi detida pela Polícia, e a menina entregue ao Educandário Santa Margarida.

Assim que passou a ser acusado pela morte da criança, Jailton Pereira Martins passou a procurar guarida em casa de parentes e foi aceito em Brasiléia por uma tia que não sabia das acusações que pesavam contra ele. Assim que viu o caso noticiado na televisão, o marido da tia do acusado resolveu entregá-lo à Polícia.

O caso é investigado por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav). A responsável pelo caso é a delegada Kelcinaira Mesquita, que deve pedir a prisão preventiva do acusado.