Aleac concede título de cidadão acreana a Mailza, secretário de Gladson e moção de aplausos a Bolsonaro; veja

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou nesta sexta-feira (15), a tradicional sessão solene de outorga de títulos honoríficos de cidadão acreano e moção de aplausos, no Teatro da Universidade Federal do Acre.

Ao todo, foram 58 moções de aplausos e 68 títulos de cidadão acreano entregues. Além disso, a Aleac também concedeu a Comenda da Ordem do Mérito Legislativo ao procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro e ao médico William John Woods, conhecido como Dr. Guilherme. A ordem foi entrega in memoriam, recebido pelo secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

“Hoje nós estamos concluindo o nosso ano legislativo. Estamos homenageando os cidadãos e cidadãs que prestaram um serviço ao nosso Estado. Foi um ano especial para a Assembleia Legislativa. Produzimos muito e vamos continuar em 2024”, disse Luiz Gonzaga, presidente da Aleac.

Entre os homenageados com o título de cidadão acreano está a vice-governadora Mailza Assis e o secretário de Obras, Italo Lopes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi homenageado com moção de aplausos.

Veja a lista completa de homenageados:

https://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2023/12/CONTROLE-DE-TITULOS-DE-CIDADAO-ACREANO-2023.pdf https://contilnetnoticias.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Mocao-2023.pdf