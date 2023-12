Ana Hickmann se empolga com preparativos do 1º Natal após divórcio

Após dias difíceis em meio a separação de Alexandre Correa, Ana Hickmann está empolgada para a noite de Natal. No sábado (23/12), ela usou as redes sociais para contar detalhes dos preparativos da reunião de família, que será na luxuosa mansão da apresentadora em Itu, no estado de São Paulo.

“Como eu amo essa casa, como eu amo esse jardim! Isso aqui é um presente de Deus. É um lugar que amo muito”, disse Ana nos Stories.

“Dia 23 de dezembro, dia de colocar essa bagunça aqui em ordem. Acabei de temperar nosso pernil, que é pro Natal, e agora terminar de arrumar as coisas todas”, afirmou em seguida.

Um dia antes, Ana e o filho, Alezinho, de 9 anos, mostraram parte dos preparativos para a ceia e ensinaram uma receita aos seguidores.

“Daqui a pouco as nossas sextas com receita não serão mais comigo e sim com o Alezinho!!! Olha que delícia os biscoitos de Natal que ele preparou pra vocês . Hummm!! Perfeito para o café da manhã ou da tarde, e ainda pode ser uma atividade com a criançada, já que é fácil e divertido de fazer”, destacou Ana Hickmann.