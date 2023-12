Antônia Lúcia posta foto das netas e diz que MP manteve as crianças com ela: ‘Evitar perigos’

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para compartilhar uma foto das netas, que estão sob a sua guarda devido às acusações da bispa contra o marido da filha Gabriela Câmara, Cristian Sales, e o pai dele, Manoel Moraes.

Nas últimas semanas, Antônia Lúcia e Manoel Moraes, deputado líder do governo Gladson Cameli, tem trocado ofensas nas redes sociais. Em postagem em uma rede social, Gabriela acusa a mãe de manter as duas filhas dela em cárcere privado. Já a deputada Antônia Lúcia alega que está defendendo as netas de um possível abuso.

Nas redes sociais nesta quarta-feira, 13, a parlamentar postou foto das duas netas e afirmou que o Ministério Público recomendou a permanência das crianças com a avó. “As crianças estão lindas e abençoadas, aqui em Brasília, saindo para o gozo das férias , bem tratadas, felizes com a família e com a Graça de Deus o MP recomendou a permanência das crianças aqui em minha resistência, para evitar perigos eminentes”, afirmou.