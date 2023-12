VÍDEO: Aberson diz que luta por piso de R$ 10 mil para professores e quer reparar danos da pandemia

O ano de 2023 está chegando ao fim e o ContilNet preparou uma série de entrevistas com autoridades e personalidades importantes, que se destacaram durante o ano, para uma entrevista especial com uma retrospectiva do ano que se encerra e expectativas e novidades para 2024. Entre os nomes entrevistados está o de Aberson Carvalho, secretário de Educação do Acre.

“Estar como secretário atualmente, como professor de formação, é um sonho realizado. Fazer educação no Brasil não é fácil, fazer educação no Norte do país é mais difícil ainda. E poder sonhar em dar uma educação de melhor qualidade para a população acreana é o que me move todos os dias”, disse.

O gestor da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) iniciou a entrevista fazendo uma retrospectiva do ano de 2023, relembrando os destaques da Educação no Acre, como o projeto Prato Extra, que beneficia milhares de alunos em todos os municípios do Estado, além da entrega de diversos equipamentos tecnológicos e para laboratório.

“O que mais colocou a educação em destaque é o compromisso do governador Gladson com a educação. Acho que não temos como dissociar, separar uma coisa da outra, a prioridade do governador nessa agenda e ter uma pessoa que nos dá autonomia, nos dá apoio para fazer acontecer. O que mais podemos colocar em destaque é o Prato Extra, que reduziu a evasão e vai além da alimentação, é a garantia nutricional das nossas crianças e adolescentes. Ele também tem seu caráter pedagógico, porque ele acaba ajudando o aluno”, explica.

Além disso, Aberson também trouxe a entrega dos equipamentos eletrônicos que auxiliam os alunos nos estudos, como complemento no processo de aprendizagem. “A pandemia nos mostrou uma outra sociedade, um outro mundo. A educação vai começar tendo um quadro, um livro, mas a tecnologia é complementar, e este é um processo revolucionário que o Acre está fazendo. Um investimento tecnológico é a busca da garantia que este aluno está levando a escola na palma da mão para casa”, explicou Aberson.

Dificuldades

O secretário também ressaltou algumas dificuldades em escolas em áreas isoladas, como em florestas ou na zona rural. “Temos mais de 300 escolas indígenas e existem escolas que não tem energia, no meio de uma floresta, e ainda existem professores sem escola. Reconhecer essas dificuldades e esses desafios que é histórico, não é de agora, é assumir o compromisso de que para aquele estudante, o estado tem que se apresentar”, diz.

Concurso

O Governo do Acre anunciou nesta na noite desta quarta-feira (20) a realização de um novo concurso público para a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE). A iniciativa visa fortalecer o quadro de profissionais na área educacional, abrindo mais de 3.000 vagas para candidatos de diversas áreas. Em entrevista ao ContilNet, o secretário Aberson já havia adiantado a novidade.

Piso salarial

Ao ser questionado sobre o piso salarial e sobre a relação da pasta com o Sindicato da Educação. “Acho que nenhum servidor está satisfeito com o salário, se me perguntar qual o salário justo para educação ou professor, para mim seria um salário mínimo do professor seria R$ 10 mil por um plano nacional, que é o que eu defendo”, disse.

Veja a entrevista na íntegra: