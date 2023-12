Após 8 anos em Sena, Frei Moisés se despede da comunidade para cumprir missão em SP

Os fiéis que integram a igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, estão em clima de despedida. Após passar 8 anos atuando em Sena, o frei Moisés Oliveira está de malas prontas para encarar uma nossa missão. Em 2024, ele assumirá um cargo de confiança na igreja católica do Estado de São Paulo.

Frei Moisés chegou em Sena Madureira em 2016 quando, o padre Paolino Maria Baldassari ainda estava vivo. Sua missão era acompanhar os seminaristas e também o frei Paolino que, à época, estava com a saúde debilitada. Em abril do mesmo ano, frei Paolino faleceu. No ano seguinte (2017), frei Moisés assumiu a paróquia, entretanto, somente em 2018 tomou posse como pároco da cidade.

“Tive essa graça de conviver com o Frei Paolino por algum tempo. Ao longo desses 8 anos, foram muitas as missões cumpridas em Sena Madureira, mas o que me marcou muito foi as desobrigas. O povo do interior levo no meu coração. Peço a Deus que continue abençoando Sena Madureira”, comentou.

“Frei Moisés surgiu na nossa comunidade como um verdadeiro presente, daquelas pessoas que tem brilho, que tem alma, que tem essência, que nos eleva, que nos acrescenta e muito esforçou-se para continuar os trabalhos tradicionais da nossa igreja em meio a todas as dificuldades, criando também a sua própria identidade. Uma homilia que olha nos olhos e nos toca com palavras de fé, de esperança e de paz. Mais do que um padre, ficará a lembrança do amigo. Gratidão por tudo, Frei Moisés, seja muito feliz e abençoado na sua nova caminhada, nossos mais sinceros agradecimentos e nossa saudade. Volte sempre, quando Deus permitir”, comentou Antônio Carlos, conhecido como Ferrugem.

Foi justamente na casa de “Ferrugem” que, ontem, dezenas de pessoas se reuniram para se despedir do Frei Moisés.

Para o público em geral, a missa de despedida ocorrerá neste domingo (31), às 8h15 horas na igreja Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com informações, em seu lugar assumirá o frei Zezinho Rosas.