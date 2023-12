Após pedido de Tadeu, COF realiza audiência pública para discutir orçamento 2024

Uma das mais importantes audiências públicas realizadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre ocorreu na manhã de hoje, 7. O encontro foi requerido pelo deputado Tadeu Hassem (Republicanos), presidente da Comissão de Orçamento e Finança (COF).

A Comissão teve como objetivo debater a Lei Orçamentária Anual (LOA) que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2024 e também discutiu o Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, no qual tratam-se dos investimentos previstos pelo governo do Acre para os próximos quatro anos.

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos) relata sua felicidade na execução dos trabalhos e destaca que seu objetivo é ouvir e envolver todos os poderes, entidades governamentais e não governamentais. “Na oportunidade, gostaria de agradecer aos representantes do TJ, MPE, TCE, toda equipe de governo em nome do secretário de Planejamento, Coronel Ricardo Brandão, que foi o responsável, juntamente com sua equipe, pela elaboração da LOA e PPA”, destaca Hassem.

A audiência contou com a presença de autoridades, representantes de diversos órgãos e entidades da administração pública, sindicatos, associações, federações, cooperativas, representantes de várias categorias e segmentos sociais, como Saúde e Educação, além de membros da sociedade civil. O momento foi marcado por um importante debate, com espaço para representantes de diversas causas, como cadastro de reserva de alguns concursos.

O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças destacou a importância do cumprimento da determinação legal. “Ouvir órgãos, entidades e toda sociedade se faz necessário para execução orçamentária eficaz. Como presidente da comissão, reitero o compromisso de dar voz aos representantes das categorias, enfatizando a responsabilidade na abordagem do PPA para os próximos quatro anos”, afirma Tadeu.

O deputado afirmou que cada área beneficiada receberá a devida atenção, destacando o compromisso da comissão em debater as matérias com seriedade e responsabilidade.

*Entenda o orçamento 2024:*

O governo do Estado do Acre propõe um orçamento de R$ 10.788.871.605,98, contendo detalhadamente todos os investimentos, ações e atividades previstos para todos os seguimentos de atuação pelo governo estadual.

Quanto às emendas parlamentares, cada deputado estadual apresentará, individualmente, dentro da lei orçamentária, o valor de R$ 3,2 milhões. Parte desses recursos devem ser obrigatoriamente aplicados nas áreas de Saúde, Segurança Pública, Educação e Infraestrutura.

O projeto de lei será votado em plenário na próxima semana, antes do recesso parlamentar de fim de ano. Antes disso, a proposta será apreciada na Comissão de Orçamento da Aleac.