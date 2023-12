Após pedir abraço, homem é esfaqueado pelo próprio amigo que o ataca pelas costas

Rosevilton C. L., 38 anos, foi esfaqueado após bebedeira e consumo de drogas com um amigo neste domingo (10), na Rua Pioneiros, no Centro do distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho (RO).

A vítima e o acusado, em determinado momento teriam iniciado uma discussão por causa de uma pedra de crack. A discussão foi intensa no local, mas depois os dois encerraram a disputa. Tudo ficou aparentemente na paz.

O acusado conhecido como “Pedrinho” então teria pedido um abraço do amigo. No entanto, de forma traiçoeira na hora em que recebia o abraço sincero do amigo, o acusado, com uma faca, aplicou um profundo golpe nas costas de Rosevilton.

Depois do crime, o acusado saiu correndo e a vítima foi socorrida em estado grave para o hospital. A Polícia Civil investiga o caso.