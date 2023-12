Após sofrer acidente e cair da moto, grávida de 7 meses é encaminhada para a maternidade 

O acidente ocorreu no início da tarde desta segunda-feira (18), na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). As informações dão conta de que uma mulher, identificada como Daiane dos Santos Oliveira, de 32 anos, pilotava uma motocicleta tipo Yamaha Neo, de cor azul, juntamente com sua amiga identificada como Elizângela.

Daiane trafegava no sentido bairro-Centro, quando ao realizar um retorno, a condutora da moto teria parado para verificar se vinha algum veículo. Foi nesse momento que um carro tipo Classic de cor cinza, conduzido por um senhor, identificado como Antonio, bateu na traseira da motocicleta, causando a queda das duas mulheres que transitavam na moto.

Daiane está grávida de 7 meses caiu ao solo e bateu a barriga, imediatamente começou a sentir fortes dores e sua amiga Elizângela, que vinha como passageiro, caiu também, porém não sofreu nenhuma escoriação.

Uma guarnição da Polícia Militar, por meio do Batalhão Ambiental, ia passando no momento do acidente, os militares pararam e prestaram ajuda, em seguida ligaram para o SAMU, que enviou a viatura 06, de suporte básico, assim que os socorristas chegaram, todos os procedimentos foram adotados. A mulher grávida foi encaminhada para a Maternidade Bárbara Eliodora, onde deverá passar por todos os atendimentos para saber se a queda foi prejudicial para sua gravidez.

O motorista do veículo permaneceu a todo momento no local, prestou todas as informações para os policiais militares do batalhão de trânsito (BPTRAN), em seguida os peritos foram acionados e realizaram toda a perícia no local.