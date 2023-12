Argentina: com Milei, gasolina aumenta 60% e preço das fraldas dobra

A alta inflação na Argentina piorou ainda mais após os primeiros dias do governo do ultraliberal Javier Milei, eleito em 19 de novembro e empossado em 10 de dezmebro.

É o que mostra reportagem do New York Times que ouviu moradores do país, preocupados com o aumento dos preços. A carne bovina aumentou 73% e o preço da abobrinha, 140%. O valor da gasolina subiu 60% e o da fralda dobrou.

Esse resultado acontece por causa da rápida desvalorização da moeda argentina, depois da eleição de Milei. O país vive uma crise financeira de décadas. Em novembro, mês da eleição, a média do aumento dos preços era de 160% comparado com o ano anterior.

Justificativa do governo

O porta-voz de Milei, Manuel Adorni, justificou que esse aumento de preços acontece, e vai continuar ocorrendo nos próximos meses, porque a economia era distorcida.

A gestão da economia de Milei criou um “megadecreto” com mais de 300 medidas com o objetivo de desregular a economia e facilitar a privatização de empresas, além de mudar a legislação trabalhista. O Judiciário da Argentina analisa a legalidade dessa medida.