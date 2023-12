Ataque a tiros em universidade de Praga deixa vários mortos; veja

Um ataque a tiros em uma universidade de Praga, na República Tcheca, deixou ao menos 15 mortos e dezenas de feridos. A informação foi divulgada pega polícia de Praga nesta quinta-feira (21).

Após afirmar que respondia a um tiroteio em uma escola na Praça Jan Palach, a polícia informou que havia “eliminado” o atirador.

“Todo o edifício está sendo evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local”, disse a polícia no X, antigo Twitter.

A autoridade isolou a praça e a área adjacente ao edifício da Faculdade de Letras da Universidade Charles. O local fica em zona movimentada da cidade, com rua popular que leva os turistas à Praça da Cidade Velha.

Um usuário X postou a foto de um grupo de estudantes, escondidos agachados em um espaço do prédio.

“De acordo com informações preliminares, o próprio atirador está morto, há mortos e feridos no local. Não vou especular agora sobre o número final”, disse o ministro do Interior, Vit Rakusan, à televisão Tcheca.

O primeiro-ministro Petr Fiala disse no X que cancelou a sua viagem ao leste do país e está a caminho de Praga.

Os crimes com armas de fogo são relativamente raros na República Checa. Em 2019, um homem matou seis pessoas na sala de espera de um hospital na cidade de Ostrava, no Leste do país, antes de fugir e se matar com um tiro. Em 2015, um homem matou oito pessoas e depois suicidou-se num restaurante em Uhersky Brod.