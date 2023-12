Atenção! Veja erros e exageros mais comuns ao treinar um cachorro

Treinar um cachorro não é a tarefa mais difícil do mundo, mas está longe de ser fácil. A maioria dos peludos aprende os comandos básicos rapidamente, mas não acumula novas conquistas depois de aprender a fazer xixi no lugar certo e dormir no cantinho. Muitos tutores esperam demais dos filhos de quatro patas e, sem querer, cometem erros e exageros.

O prazer de viver com um cachorro é sempre acompanhado por uma série de responsabilidades – e o adestramento faz parte. Os resultados são sempre individuais e, por isso, variam bastante. Os cães podem frustrar algumas expectativas dos tutores, mas quase sempre eles se esforçam ao máximo.

Os erros no treinamentos dos cães

O erro mais frequente ocorre justamente em função das expectativas. Os cachorros são divertidos, brincalhões, ativos, atentos, espertos e estão sempre à disposição, mas não se deve esquecer: eles são cachorros.