Ator da Globo é exposto por travesti; veja o caso

O “sextou” está pegando fogo nas redes sociais. O ex-ator da Globo, Nikolas Antunes já começou o dia sendo exposto pela travesti Gabriela Barbosa. Nos stories do Instagram, a moça, que se define nas postagens como “p*ta”, mostrou supostas trocas de mensagens com o rapaz e o chamou de “travequeiro”.

“Travequeiro, né, gente? Já me bloqueou esse ator lindo! Mexeu com a [pessoa] errada, teavisei várias vezes. Agora, aspira (sic) bastante e toma seu vinho. Amanhã tem mais”, começou Gabriela.

Em outra postagem, ela revela parte de uma conversa que teria rolado com Nikolas Antunes, na qual ele se mostra preocupado em ter sido fotografado: “Ontem eu tava superfrágil e exposto. Você viu, né? Essa coisa de foto não sai da minha cabeça”, escreveu ele.

Ao responder o ator, a travesti garantiu: “Nikolas, me poupe. Não tenho porque tirar foto sua, me poupe”. Mas a verdade era outra. Na legenda, ela assumiu: “Eu tirei kkkkk”.

Nos stories seguintes, ela desabafou sobre ser desvalorizada: “Até quando isso? Desrespeitar o trabalho das pessoas! Sou p*ta, sim, e me orgulho disso! P*ta e travesti”, detonou.

Continuando a saga de exposição, Gabriela ainda afirmou que já o atendeu de graça, por ele não ter como pagar, e ainda afirmou que ele não teve um bom desempenho: “Só esse aqui kkkk e vou dormir. E olha que dei só uma vez porque ficar duro é difícil. Tão bonito e broxa”, afirmou ela.

Na conversa, Nikolas a convidou para tomar uma cerveja: “Embaixo da sua casa tomando uma (risos). Quer tomar uma?”, chamou. Mas Gabriela disse que ainda estava chegando em casa.

O ator, então, rebateu: “Quer que te espere? Subo com umas cervejinhas”. A travesti garantiu que ficaria com ele, mediante pagamento: “Desde que pague meu valor, sim”.

Foi aí que Nikolas assumiu: “Jogo durooo, não tô podendo. Queria te ver, ok. Vou pra casa”. Após receber outra mensagem da moça, ele concluiu: “Queria g*zar contigo, amor. Enfim, na próxima”.

Nikolas está gravando o remake de Dona Beja para a plataforma HBO Max e vai viver um peão apaixonado. A trama é protagonizada por Grazi Massafera.

Nikolas postou nudes no Instagram

A internet tem memória infinita, e esta coluna, também. Um ex-ator da Globo, que esteve no ar em Além da Ilusão no ano passado e hoje está no streaming, cometeu um deslize e postou um nude nos stories do Instagram, aberto para quem quisesse ver. O perfil do moço tem mais de 47 mil seguidores.

Apesar de Nikolas Antunes, que estrela a série Olhar Indiscreto da Netflix, ter apagado a publicação, esta colunista que vos escreve teve acesso ao vídeo. Fãs e amigos do ator chegaram a alertá-lo sobre o post indiscreto.

“Querido, apaga seu stories, acho que você postou sem querer, corre! 😬😬😬”, aconselhou um. “Eu vi mesmo, que delícia @nikolasantunes”, comentou outro. “Eu vi”, afirmou um terceiro. “Socorro”, escreveu mais um.

Assim que percebeu a mancada, Nikolas apagou a gravação, que mostrava seu pên*s. Na imagem, ele aparece deitado e abaixa a cueca que usa, deixando o órgão à mostra. Logo depois, ele cobre.

Entre os comentários sobre o deslize, o colega de Nikolas na série, Ângelo Rodrigues, elogiou: “Meu Deusssss 🤤”. Este foi o único post respondido pelo ator: “@angelorodrigues_oficial discrição Héctor”. E recebeu como resposta: “Não vou falar nada 🤫”.

No Twitter, o assunto foi bastante comentado também: “Gente o ator Nikolas Antunes nos stories mostrando o ***, pelo amor de Deus 🤣🤣🤣”, disse um. “Nikolas Antunes postou a chibata no IG (Instagram) e eu tô chocado kkkkkk”, divertiu-se outro. “Nikolas Antunes, eu gravei sua rol*, viu? Antes de tu apagar (risos) pqp”, contou uma terceira.