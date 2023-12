Áudio: Bia Miranda marca encontro com Gabriel Roza: “Te amo”

Bia Miranda tem mostrado toda a sua felicidade ao lado de DJ Buarque, mas a realidade é que a vice-campeã de A Fazenda 14 parece mesmo não ter esquecido o ex-noivo, Gabriel Roza.

O ex-A Grande Conquista teve o celular hackeado, e algumas conversas do rapaz foram vazadas. Uma delas, adivinhem com quem? Sim, a própria filha de Jenny.

A coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, a um áudio enviado por Bia Miranda a Gabriel. Nele, ela fala sobre os dois se encontrarem e pede que ele não a responda para que Rafael (DJ Buarque) não veja. A Netchen ainda finaliza a mensagem com um “te amo”. Eita!

“Olha, eu cheguei agora em casa. Eu estava em Santa Cruz, no Barracão, eu cheguei lá seis horas da tarde, dando pras sete, e cheguei agora. Pedi até pro mototáxi me deixar aqui na porta, pra não fazer barulho quando entrar. Não responde essa mensagem porque o Rafael com certeza está em casa e não vai ter como falar com você”, disse ela.

Bia completou: “Foi por isso que eu não respondi a sua mensagem. Mesmo que eu quisesse, não ia dar pra te ver hoje. Mas, eu vou ter que ir aí mesmo, acho que amanhã. Se eu for, eu te mando mensagem, tá bom? Beijos, te amo”.

Ouça o áudio de Bia Miranda:

A coluna Fábia Oliveira descobriu que esta não foi a primeira vez. Bia Miranda e Gabriel conversam e já se encontram para ficar algumas vezes. A última vez teria sido há três semanas.

Vale pontuar que Bia Miranda e DJ Buarque estão juntos desde abril deste ano. O casal engatou um romance logo após um polêmico término da ex-Fazenda com Gabriel Roza. Não demorou muito, e os dois compraram uma mansão no Rio de Janeiro e foram morar juntos.