Bárbaro: homem é metralhado com quase 70 tiros; corpo é encontrado em estrada

Logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (29), uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para poder fazer o atendimento de uma ocorrência de um crime de homicídio, onde o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por populares que passavam pela Estrada da Coca Cola, zona sul de Porto Velho.

Quando os policiais chegaram no local puderam verificar que o homem estava trajando sapato tênis, calça preta e uma camisa da “Justiça Rápida” preta e ele estava com as mãos e pernas amarrados com um barbante e estava com dezenas de perfurações na cabeça e logo o local foi isolado por que haviam várias cápsulas de pistola ao lado do corpo.

Durante os trabalhos da perícia foram coletados no local 70 cápsulas de pistola do calibre 380 e uma intacta. Não foi possível contar com quantos tiros a vítima foi atingida, mas a maior parte dos disparos foi na região da cabeça e tórax. Após a finalização da perícia, o Rabecão removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

;Para a perícia, o crime pode ter ocorrido no período da madrugada e a vítima foi levada até o local amarrada e executada com dezenas de tiros. A suspeita é que o crime tenha a participação de pelo menos três pessoas. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCCV) seguirão com as investigações.