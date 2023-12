Bebeu? Saiba o que revelaram os exames de Zé Neto após acidente

O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, sofreu um grave acidente na estrada, na noite de terça-feira (5/12). O quadro de saúde do cantor é estável, mas ele continuará na UTI até quinta-feira (7/12), quando passará por nova avaliação dos médicos.

Quando ocorre algum acidente desse porte, as pessoas logo imaginam que o motorista deve ter consumido bebida alcoólica; este, porém, não foi o caso de Zé Neto. A coluna descobriu que o cantor fez todos os exames necessários no hospital, e nenhum deles constatou álcool no sangue. A assessoria da dupla de Cristiano confirmou a informação.

O motivo do acidente foi revelado pelo produtor executivo de Zé Neto, Genilson Farias, mais conhecido como Geninho, nos Stories do Instagram. De acordo com o profissional, o artista precisou desviar de um animal na estrada.

“Tem muita gente perguntando o motivo do acidente. Segundo o relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista e, para não colidir com um ciclista na via, foi necessário jogar [o carro] para o outro lado. E, infelizmente, ele colidiu com os veículos”, afirmou Geninho.

O produtor contou, ainda, que todos os outros envolvidos no acidente estão bem. “O motorista do caminhão está bem, ileso. A mulher e o filho, que estavam no segundo carro, estão bem, estão em casa, inclusive, receberam alta. E o outro casal não teve nenhum tipo de ferimento. Estão todos bem, em casa. E, graças a Deus, foi mais um susto”, explicou.

Boletim médico de Zé Neto

Um boletim médico de Zé Neto foi divulgado na tarde desta quarta-feira (6/12).

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável. No entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado”, começou a nota.

Em seguida, os especialistas forneceram detalhes sobre os procedimentos realizados: “Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento-padrão e de controle do quadro clínico do paciente. Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio”, garantiu a nota.

Logo depois, os médicos contaram como Zé Neto estava ao chegar à emergência: “O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta terça-feira (5 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem. O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira”.

No fim do texto, assinado por Paulo Cesar Espada (médico cirurgião do Serviço de Traumatologia e Coordenador da Emergência Cirúrgica do hospital) e Neymar Elias de Oliveira (médico intensivista e coordenador da UTI dos convênios do hospital), a equipe informou que emitirá novo boletim médico, com a atualização do quadro clínico do paciente, na quinta-feira (7/12).