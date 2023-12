Betty Faria diz que bandidos são “filhos do Bolsa Família” e se dá mal

Já diz o ditado: ‘Quem fala o que quer, ouve o que não quer’. E isso se aplicou à Betty Faria nesta quinta-feira (7/12). A atriz viralizou no Twitter e entrou para a lista dos assuntos mais comentados do microblog ao fazer um comentário sobre a quantidade de assaltos que estão acontecendo em Copacabana nos últimos dias. Tudo começou quando a atriz veterana resolveu dar sua opinião a respeito dos crimes: “São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”, escrever a artista ao compartilhar uma matéria do jornal O Globo sobre o alto índice de ataques no bairro da zona sul do Rio. O que Betty Faria não esperava era que os internautas fossem buscar em sua história algo que a comprometesse por conta dessa postagem. Ele conseguiram encontrar uma matéria da revista Veja, de 2019, noticiando que o filho da atriz foi alvo de busca e apreensão pela polícia durante uma investigação de tráfico de drogas. Os comentários a respeito do posicionamento da artista foram bastante críticos. “A gente pensa que ator da Globo ganha bem, mas pelo jeito a Betty Faria vivia de Bolsa Família”, afirmou um, ao publicar o comentário da atriz e a matéria da Veja. “A Betty Faria precisa estudar sobre justiça social e criação de filhos”, apontou outro. “Além de um erro grotesco de português, Betty Faria tem zero noção ao criticar filhos dos outros, quando o dela é um band*do envolvido com tráfico de drogas. Hipócrita!!!!”, disparou um terceiro. “Você faria um comentário preconceituoso, escroto, descabido, revelando o próprio teto de vidro familiar? A Betty Faria”, zoou mais um.

“Mãe sociopata”, dispara filha de Betty Faria

Muita gente sabe que o relacionamento entre mãe e filhos não é sempre um mar de rosas. E parece que esse problema atinge a família de Alexandra Marzo. A atriz de 55 anos, filha de Betty Faria, de 82, usou o Instagram para desabafar e chamou a mãe de “sociopata e narcisista”.

“Há muito tempo me mantenho calada perante às injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à Justiça e à imprensa. Desde 2012, venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata”, começou ela.

Em seguida, Alexandra falou sobre seus sentimentos: “Esta dor me levou a uma pesquisa e a estudos profundos sobre a psique humana, milhares de sessões de psicanálise, tratamentos de cura da criança interior ferida. Assim, fui pouco a pouco ressignificando toda a minha infância, adolescência e vida adulta junto a esta família”.

A ex-atriz, que hoje é astróloga, afirmou que Betty joga sua filha Giulia Butler contra ela: “Minha filha foi e continua sendo usada pela avó para tudo o que lhe for conveniente, como fazem todos os que possuem transtorno do espectro narcisista/sociopata. Não existe amor nessas pessoas, apenas cobiça, competição, inveja e muita raiva”, declarou ela, antes de completar:

“Por toda a minha vida, pensava estar diante de uma mãe infantil, com problemas emocionais, e guardava isto como um segredo e tentava protegê-la, na maioria das vezes de si mesma. Porém, hoje entendo o que se passava. Narcisistas são crianças por dentro, sim. Mas crianças que não amam. Possuem idade mental próxima aos cinco anos de idade. Não conseguiram suportar o trauma do abandono na infância e desistiram do amor, optando assim pelo poder. Vivem representando, estudando a psique dos outros para poder usá-los e os prendem, destruindo sua autoestima”, disparou.

Alexandra, então, voltou a falar sobre Giulia: “Minha filha começou a ser levada pela avó, em 2012, para festas noturnas — quando tinha apenas 11 anos de idade. A verdade do que ocorreu naquele ano vou contar agora, pois não aguento mais mais ouvir mentiras sobre a minha vida: eu disse para a minha mãe que a Giulia não iria mais dormir na casa dela aos finais de semana porque ela insistia em levar uma criança para as baladas dela, nas quais ofereceu álcool para a neta. O que escutei do outro lado da linha foi um silêncio e o telefone se desligando”, relatou.

E seguiu com seu desabafo: “Narcisistas não conversam, só fazem monólogos. Quinze dias depois, recebi um telefonema de um advogado dizendo que eu estava sendo intimada na Justiça por impedir que a avó pudesse ver a neta. [É uma] Distorção da realidade, mentira, advogados comprados. Eu vivi um filme de terror que durou mais de 10 anos. Basta!”, finalizou Alexandra, que está no ar como Carola Sampaio na reprise de Mulheres de Areia (1993).

Após o desabafo da filha, Betty Faria preferiu se manter em silêncio. A astróloga é fruto do relacionamento da atriz com o ator Claudio Marzo, que morreu em 2015.

As declarações de Alexandra viraram assunto nas redes sociais, neste sábado (07/10): “Desabafo forte… Que respeitem sua fala, pois na verdade foi ela quem viveu, sentiu e busquem aprender a não romantizar as relações familiares. Até mesmo a das mães e filha(o)s. Só lembrando: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é”, disse uma. “Espero que não passem pano pra Betty pela idade que ela tem. Esse tipo de pessoa tem que pagar em vida as maldades que fizeram. Ostracismo é o que ela merece”, afirmou outra. “Conheço uma mãe assim, sem tirar nem por”, declarou um terceiro.