Beyoncé pode estar no Brasil; Saiba detalhes

Um alvoroço tomou conta da web depois de um site publicar que um jatinho, do mesmo modelo de Beyoncé, estava sobrevoando Salvador, na Bahia. Muitos internautas chegaram acreditar que a mãe de Blue Ivy estava em terras tupiniquins, porém a presença da cantora não passou de especulação.

É que Renaissance: A Film by Beyoncé foi lançado no Brasil nesta quinta-feira (21/12) e a porta-voz da diva americana veio ao país para a estreia do filme, que é baseado na turnê épica de Bey.

“Queremos que vocês saibam que mesmo que o filme chegue um pouco atrasado aqui, esse não é o fim. É o momento certo para o Brasil. Era necessário para nós estar aqui com vocês, porque vocês têm estado conosco em todos os lugares. Era importante ter representantes da empresa dela aqui”, disse a porta-voz da artista.

Ainda existem rumores de que Beyoncé anuncie shows por aqui em 2024. Tudo pode acontecer nesta noite, no Clube Rennaissance, evento que marca a estreia do longa. A Renaissance World Tour rodou a Europa e a América do Norte entre maio e outubro deste ano. Foram 56 apresentações no total.