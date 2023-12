A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles completa 50 anos de criação neste sábado, dia 30. Com um acervo de mais de 60 mil exemplares, a biblioteca passou por melhorias e oferece uma variedade de títulos, desde temas acadêmicos a romances e literatura infantojuvenil.

Criada através da Lei nº 85, de 30 de dezembro de 1973, na gestão do então prefeito e médico Jacob Freitas Atallah, a biblioteca foi inaugurada no dia 24 de janeiro de 1975, e recebeu o nome do sertanista Francisco Meirelles, defensor dos povos indígenas e com atuação destacada pelas expedições realizadas na Amazônia.

“Celebramos os 50 anos da biblioteca, um momento privilegiado. A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), investiu na melhoria da estrutura da Francisco Meirelles e cada vez mais estamos trazendo novos leitores, que é um desafio em tempos digitais”, destacou a secretária da Semed, Gláucia Negreiros.

Com a estrutura restaurada, com acervo catalogado e salas climatizadas, a população agora pode aproveitar o espaço com mais comodidade e com atendimento especializado para pessoas com deficiência visual, com a tecnologia dos óculos OrCam MyEye, que escaneia e transforma textos em áudio, além de uma sala de braile. A biblioteca possui também sala infantil, espaço dedicado aos deficientes visuais, com obras em braile e opções como a TV com lupa eletrônica.

“Desde que retomou a sua atividade, em julho de 2022, a Biblioteca Francisco Meirelles emprestou mais de 4 mil exemplares e ofertou milhares de obras para consulta no local. Estamos felizes com a celebração dos 50 anos de criação e fazemos um chamamento para que as pessoas de todas as idades possam conhecer, frequentar e desfrutar do nosso acervo”, disse o diretor da biblioteca, Carlos Augusto.

A Biblioteca Municipal Francisco Meirelles funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, sem intervalos, e está situada à rua Dom Pedro II, 826, no Centro. Para se cadastrar, o interessado deve levar documento com foto e comprovante de residência. Parte do acervo geral está disponível apenas para consulta no local, mas boa parte é disponibilizada para empréstimos.

Também há uma extensão da biblioteca que funciona na Praça CEU, na zona Leste de Porto Velho.