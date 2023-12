Bill Gates elogia SUS: “Resto do mundo poderia aprender com ele”

Apesar de constar na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que o direito à saúde deve ser universal, diversos países não possuem a estrutura brasileira para tal. O Sistema Único de Saúde (SUS) chegou a ser elogiado pelo fundador da Microsoft, Bill Gates.

“Só quando comecei a trabalhar na saúde pública é que comecei a apreciar o quão impressionante é o histórico do país nesta área – e o quanto o resto do mundo poderia aprender com ele”, declarou o fundador da Microsoft.

A declaração se deu por meio do artigo Lições de Salvamento de Vidas do Brasil, em seu próprio blog, chamado Gate’s Notes, na terça-feira (12/12).

O SUS foi criado por meio da própria Constituição Federal, e garante acesso gratuito e integral à saúde para a população.

Bill Gates fala de mortalidade infantil

O programa é um dos tópicos aos quais Gates destaca as ações, principalmente focando na redução da mortalidade infantil.

“Reduziu a mortalidade materna em quase 60%, reduziu a mortalidade infantil de menores de cinco anos em 75% – ultrapassando em muito as tendências globais – e aumentou a esperança de vida em quase uma década. Nenhuma dessas conquistas foi acidental. Em vez disso, são o resultado de investimentos de longo prazo que o Brasil fez no seu sistema de saúde primário, com os quais outros países podem aprender e imitar”, escreveu Bill Gates.