Bill Gates publica artigo com elogios ao SUS em blog: ‘Outros países podem imitar’

O bilionário americano Bill Gates, fundador da Microsoft, publicou, nesta terça-feira, em seu blog GatesNotes, um texto no qual elogia o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. No artigo, o americano sugere ainda que outros países sigam o mesmo caminho, com programas semelhantes.

Na publicação, ele exibe dois gráficos. O primeiro mostra como o investimento em saúde no Brasil teria levado a uma queda de 56% na mortalidade infantil. A imagem seguinte mostra, dessa vez, a relação entre a expansão de programas sociais e a diminuição da população que vive na pobreza em 18%.

“Em cerca de três décadas, o Brasil reduziu a mortalidade materna em quase 60 por cento, reduziu a mortalidade infantil de menores de cinco anos em 75 por cento – ultrapassando em muito as tendências globais – e aumentou a esperança de vida em quase uma década (…) São resultados de investimentos de longo prazo que o Brasil fez no seu sistema de saúde primário, com os quais outros países podem aprender e imitar”, afirma Bill Gates.

“A história começa no final da década de 1980. Duas décadas sob ditadura militar transformaram o Brasil em um dos países menos equitativos do mundo. Em 1985, o país tornou-se uma democracia; alguns anos depois, criou um sistema de saúde universal”, diz o bilionário em outro trecho. Gates destaca ainda o papel dos agentes comunitários de saúde no sistema: “Hoje, o Brasil tem mais de 286 mil agentes que atendem quase dois terços da população – quase 160 milhões de pessoas”.

Treinados para atender comunidades, muitas vezes em áreas remotas ou sem acesso a serviços públicos, esses profissionais visitam entre 100 e 150 famílias ao mês e dão orientações de saúde, higiene e prevenção, além de outras formas de assistência. “No Brasil, eles atuam como porta de entrada para o maior sistema de saúde público gratuito e universal do mundo, e seu impacto tem sido transformador”, completa o bilionário americano.

No texto publicado no blog, o bilionário elogia também o Bolsa Família. O programa estabelece como condição para recebimento dos pagamentos a correta vacinação das crianças do núcleo familiar. O Bolsa Família “ajudou a ampliar o acesso e a utilização dos cuidados de saúde, dando às pessoas um incentivo para ingressar no sistema de saúde”, afirma Gates.