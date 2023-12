BNDS anuncia mais de R$ 450 milhões para restaurar áreas desmatadas; Acre será contemplado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou neste sábado (2) durante a COP 28, que acontece em Dubai, um edital de R$ 450 milhões para investir na restauração de grandes áreas desmatadas ou degradadas do bioma amazônico. Serão selecionadas três organizações, que serão responsáveis por cada uma das três macrorregiões estabelecidas, incluindo o estado do Acre.

O projeto terá recursos do Fundo da Amazônia, e além do Acre, os selecionados atuarão nos estados do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão.

O objetivo do projeto Restaura Amazônia é restaurar 6 milhões de hectares de áreas prioritárias até 2030 e mais 18 milhões de hectares até 2050. A previsão é de que o Arco da Restauração possa gerar até 10 milhões de empregos na região.

A avaliação dos inscritos será feita por um comitê formado por representantes do BNDES, dos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, dos Estados e da sociedade civil integrante do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa).

Recursos do Fundo do Clima também poderão ser utilizados por meio de operações de financiamento com taxas de juruos reduzidas. Em 2024 serão disponibilizados R$ 400 milhões do orçamento de florestas no novo fundo.

Acre na COP28

O Acre confirmou participação em vários painéis durante a conferência, entre eles, discussões sobre a redução do aquecimento global, preservação das florestas, justiça climática, combate ao desmatamento, pagamentos por serviços ambientais e implementação de novas políticas de redução de emissões de gases poluentes, entre outros assuntos.

VEJA MAIS: Durante a COP, governo institui Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Acre

O governo estadual também participará da assinatura de documentos que visam à venda e adiantamento de recursos de créditos de carbono. Também estão confirmadas apresentações que mostrarão o modelo de governança adotado pelo Acre na gestão das políticas ambientais, potencial econômico dos negócios inovadores e produtos florestais da região e a experiência do Programa de Regularização Ambiental local.