Bocalom anuncia 1° Feira de Tecnologia para Jovens com presença da Samsung e Huawei

Uma nova feira de tecnologia está chegando em Rio Branco! O prefeito Bocalom, em coletiva de imprensa voltada para o lançamento do novo portal da transparência, anunciou a organização de uma nova exposição, voltada para o público jovem e com foco nas novas tecnologias do mercado, para 2024. O evento promete trazer grandes big techs mundiais como Samsung e Huawei.

O prefeito garante que a programação ainda está em conversas iniciais com empresários da região e de fora, além de contatos com as grandes empresas anunciadas que são conhecidas pela grande venda de smartphones, computadores, tablets e dispositivos eletrônicos. A ação vem na tomada de lançamentos de ferramentas digitais que auxiliem no trabalho da Prefeitura, como o portal “De Olho na Obra”, voltado para a transferência nas obras públicas.

Como exemplo, Bocalom cita o avanço da inteligência artificial como uma das pautas da feira, pois, apesar de estar andando a passos largos, o debate é necessário, segundo o prefeito:

“Sim, existe a inteligência artificial, mas antes dela, por trás, tem a inteligência humana. Ela só melhora graças à inteligência humana”.

O evento ainda não tem data anunciada para 2024.

Matéria produzida sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.