Bocalom diz que TRE pode impedir entrega de 1001 casas no próximo ano, mas garante construções

Durante coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (14), o prefeito Tião Bocalom revelou que o cronograma de entrega das casas do Programa 1001 dignidades poderá sofrer alterações quanto ao prazo de entrega.

Acontece que devido ao ano eleitoral, a prefeitura deverá consultar o Tribunal Regional Eleitoral com relação à data limite para entrega das habitações.

“Esse programa para ser feito no mês de maio, dentro do ano eleitoral, vamos precisar fazer uma consulta com o TRE. Se ele disser que não vamos poder entregar essas casas antes da eleição, vamos ter que fazer isso depois do período eleitoral”, explicou Bocalom.

Caso o TRE autorize a entrega, o cronograma se mantém e as casas serão concluídas ainda no mês de maio de 2024, ressaltou o prefeito.

Bocalom destacou ainda, o avanço na área de habitação que a prefeitura vem conquistando com os programas habitacionais.

“A prefeitura de Rio Branco nunca investiu tanto em moradias populares e nós estamos fazendo isso agora. Nós temos o Mil 1001 Dignidades, Minha Casa Minha Vida e o Minha Dignidades”, disse.

Somados todos os programas habitacionais, a previsão é que a prefeitura deva entregar quase duas mil habitações populares em Rio Branco.